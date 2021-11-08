對於前民進黨主席施明德指「美麗島大審會沒有臥底律師，可能嗎？」並要「臥底特務」謝長廷趕快提告恢復名譽。謝長廷今晚反嗆施明德「能不能提出證據？」沒有證據當然就要負法律責任。「3天內再不提出，我就委任律師，一切攤在法庭由司法審理」。

謝長廷在臉書表示，施明德、陳嘉君夫妻在十多年前就指他是特務，而且向調查局拿了20萬元，非常聳動，還一直叫他要去法院控告，不然就是承認。「事實上，法院已經調查清楚結案了」。

他說，在法院具結偽證判罪並公開詰問後，當時告訴他們訊息的前調查局副局長高明輝、謝姓幹員都説他不是線民，而只是他們爭取的對象，曾經要用錢爭取，但他拒絕，「最後有沒有拿，他們改口說沒有看到或記不淸楚」。

謝長廷表示，依調查局當時的攻略作法，爭取不到，就是打擊分化，散布他是線民，「就是分化我和同志的感情，這些都有證據和證詞在卷宗，最後判決我勝訴。」另外，陳嘉君說白姓調查局幹員的事，這位白先生業經他提出告訴，判決有罪在案。並向他書面道歉。

他說，施明德夫妻的指控傷害他和家人極深，他費了很多時間、精力在法院取得公道，判決和筆錄都在臉書講過，「為什麼施明德還是留聲機跳針式的重複舊訊息呢？他們應該指出上述法院判決有什麼問題？有什麼不可信？才對，而不是一方面不承認法院的確定判決，一方面又要求我再去法院告」。

謝長廷指出，施明德也許認為我要控告他們才算數，「這很遺憾，我一向尊敬他是民主前輩，又是前主席，不願讓人看笑話」，讓他二十多年，今天他越扯越大，似乎要把台灣民主的歷史改寫，把民進黨創黨先進都打成特務，似乎跟一般名嘴無差別。如果他希望這樣，那也只好訴諸法律。

不過，他說，真的勇於負責，就不要學名嘴老是用問句或用無法反證的事來逃避法律責任。例如「美麗島大審會沒卧底律師可能嗎？」「美麗島辯護律師有誰不是特務？」「江鵬堅死前告訴我他是特務」「民進黨建黨蔣經國怎麼會不知道？」這一類都是無法控告的，記得媒體報導，施明德夫婦在紅衫軍事件後，自已打官司贏了上千萬元賠償，相信他們對法律規定已經很內行，知道如何影射不必負法律責任。

不過謝長廷表示，陳嘉君公開稱「高明輝在法院說謝長廷是特務」，這個說法，調出法院筆録就可以證明有沒有？所以他反駁說「含血噴人」，但陳迄今提不出證據，「不知施明德能不能提出證據？要不要共同負責，沒有證據當然就要負法律責任。3天內再不提出，我就委任律師，一切攤在法庭由司法審理」。