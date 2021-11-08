美國8日放寬邊境管制，零售業歡欣鼓舞準備迎接國際觀光客重返美國消費，尤其是紐約及美國其他熱門旅遊城市，近日已經開始在海外狂打廣告，並聯合大型零售商推出旅遊購物行銷企劃。
美國先前實施長達20個月旅遊禁令後，終於自8日起開放英國、巴西等超過30國旅客入境。入境旅客必須出示疫苗完全接種證明，及3天內新冠肺炎病毒檢測陰性報告。未滿18歲者或因特殊病史無法接種疫苗者不受此限。
紐約市零售業已經摩拳擦掌準備迎接觀光客。紐約市觀光局統計，過去外籍旅客平均每年在紐約市消費支出47.5億美元。2018年美國商務部調查也顯示，造訪紐約的外籍旅客有多達88％都在紐約購物，也有86％會在紐約觀光，因為紐約主要購物大街都緊鄰觀光景點。
紐約市觀光局近日將和梅西百貨、Bloomingdale’s、Saks Fifth Avenue及其他零售商推出行銷企劃，並在未來6個月內支出600萬美元在全球各地打廣告吸引觀光客造訪紐約。
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