高市觀光局推出為期近1個月的田寮月世界熱氣球繫留體驗，7日完美落幕，狂吸逾10萬人次朝聖。（高市觀光局提供）

有結婚新人搭乘熱氣球拍攝婚紗美照，浪漫指數破表。（高市觀光局提供）

不用出國，1秒就可以感受土耳其風情！高市觀光局推出為期近1個月的田寮月世界熱氣球繫留體驗，7日完美落幕，狂吸逾10萬人次朝聖，帶動周邊土雞城餐廳、小吃攤業績飆升，更讓「月世界熱氣球」關鍵字登上Google搜尋趨勢當日（11月7日）熱門搜尋，各界敲碗期盼明年再度升空。

高雄熱氣球活動引爆高雄國旅熱潮，高市觀光局表示，為營造月世界繽紛、熱鬧氣氛，特別在環湖步道打造網美打卡點，包括有兩對天使翅膀彩繪的「愛情起飛」，有熱氣球藤籃外型、適合親子合拍的「冉冉升空」，有大棒棒糖童趣色彩的「甜心跳拍」，以及由10顆空飄氣球組成的「十在很美」，將持續設置至11月底，讓旅客留下美麗回憶，還有結婚新人搭乘熱氣球拍攝婚紗美照，浪漫指數破表。

觀光局指出，搭熱氣球「偽出國」正夯，田寮月世界每個周末都湧進上萬旅客，7日活動尾聲，為感謝民眾熱情參與，更將現場所有熱氣球升空，搭配動感音樂的節奏，熱氣球噴火呼應，將整個活動在愉快的氣氛下推到最高點，民眾直呼「太浪漫」，期待明年高雄能續辦熱氣球活動，空中再相會。

觀光局進一步說明，為了提升月世界地景公園遊憩服務品質，110年度向交通部觀光局爭取觀光前瞻建設計畫，規劃整建地景公園入口景觀、熱氣球活動場域、環湖步道及欄杆等設施，讓遊客朝聖全台獨一無二的惡地地貌時，能有更美好的體驗。

此外，田寮月世界周邊亦有眾多特色土雞料理餐廳，值得遊客去一飽口福，還有月世界遊客中心的小農市集，販售田寮在地農民自產自銷的農特產品及特色甜品泥岩冰淇淋，歡迎大家在假日期間可以到田寮月世界走走，享受一趟浪漫偽出國小旅行。