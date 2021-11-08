郁方出席中保好生活APP代言活動。（陳俊吉攝）

郁方出席中保好生活APP代言活動。（陳俊吉攝）

「好門媳婦」郁方8日出席「中保好生活」代言活動，與老公結婚15年、身為家中大總管的她坦言家中瑣事很多，教育兩個青少年兒子時常忍住不發火，但常在內心大翻白眼，因為兩個兒子經常踩到她地雷，例如鉛筆盒裡面沒鉛筆，一天到晚跟同學借筆，搞得老師都傳line提醒要叮嚀兒子帶筆，她已在內心不知道踹他們幾百次了，「每天都在爆炸邊緣。」

雖然兒子難管教，但郁方還是曾想生第4胎，因為覺得小朋友10歲以前真的太可愛，她透露生完第3胎時，曾跟老公說想生第4胎，但老公握著她的手說「真的不要了」。

最近郁方一家與好友何如芸、佩甄等人到小琉球玩，結果沒幾個人會騎機車，佩甄騎電動摩托車，一直說發不動壞掉了，結果根本只是沒發動。何如芸則是騎車騎到「雷殘」，差點去撞山，後來飯店員工看不下去，派出小鮮肉教練騎機車載他們。

郁方說，這趟到小琉球玩還發生烏龍，原本拿了個大行李箱叫老公把自己的衣服放進去，結果她沒發現老公已經整理好行李，突然換了個小行李箱，結果到了小琉球，老公說要換件乾淨的衣服穿，一打開行李箱發現竟然只有3件衣服。郁方原本還心想「老公怎麼那麼貼心，還把位置留給我。」結果根本沒有帶到老公的衣服，搞到大家四處幫他張羅內褲、衣服等。郁方老公說：「我們兩個人的婚姻是你的福報，我的業障。」

這次代言中保好生活APP，郁方說真的發生過忘了繳瓦斯費的事，老公洗頭洗到一半，衝出來大吼：「怎麼沒熱水了！我要上班！」自從開始使用APP，手機掌控一切，讓她完全不擔心，透露自己維繫幸福婚姻的秘訣全靠這個法寶。