由老舊日式宿舍改建而成的「台灣木材故事館」，位在台南市關子嶺風景區內，與嶺頂旅遊資訊站僅隔一條馬路，室內木作以檜木為主，這棟面積約60坪左右的房舍，小而精、小而美，一走進館內，樟木和檜木香撲鼻而來，共6個展區，帶領民眾看見木材的樣貌和美學。
台灣木材故事館原為嘉義林管處關子嶺分站的員工宿舍，興建於民國35年，後來因建物老舊逐漸頹廢閒置，林管處3年前投入900多萬元原貌修復，歷經1年時間，2019年完工。
嘉義林管處作業課長康素菁表示，自完工後，接獲不少民間業者詢問承租事宜，後來認為應以公益性質活化建物，而館內空間雖然不大，但展出內容豐富，包含國產材知識區、驗證標章知識區、五感體驗區、傳統手工具知識區、創作家具情境區和DIY體驗區等6個展區。
台灣木材故事館8日開幕，林務局造林生產組長張偉顗、嘉義林管處長張岱、西拉雅國家風景區管理處長許主龍及嘉義大學木質材料與設計學系教授林翰謙等學業界代表共同揭幕，開館後由導覽志工負責營運，開館時間為周二至周日，上午9點半到下午4點。
張岱表示，林務局將2017年訂為「國產材元年」，希望一系列的政策推動，讓國民了解國產材的好處，台灣森林覆蓋率有60％以上，但國產材自給率低，絕多數的原木都來自進口，為了提振本土林產業，嘉義林管處選在具濃厚人文底蘊的關子嶺，打造「台灣木材故事館」，讓國民來旅遊時，可順道來故事館探索國產材豐厚內涵。
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