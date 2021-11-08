日網媒「NETLABO」舉行問卷「外型最佳女星 」調査，以當地女星為對象，並還參考藝人寫真集出售狀況、電影、電視劇等綜合表現為參考，8日公布「外型最佳女星」排名。收視率雙后綾瀬遙和米倉涼子意外地敗給了「她」。

●第3名：綾瀬遙

綾瀬遙身高166公分，她為輕時尚品牌UNIQLO成為廣告代言人，主持過多屆《紅白》，在轉戰戲劇圈前曾為寫真女星，日前剛得到「東京戲劇獎」最佳女演員榮譽。

米倉涼子主演《派遣女醫》收視永不失敗。（KKTV提供）

●第2名：米倉涼子

米倉涼子過去是雜誌模特，身高168.5公分，因自小學習芭蕾約15年，姿勢與身形皆佳，在各種戲劇中也秀出她長腿等亮眼鏡頭，過去還曾挑戰過百老匯名劇、赴當地演出《Chicago》，近來則在自身主演電視劇《派遣女醫》第七季再次獲得收視佳績。

●第1名：菜菜緒

菜菜緒身高172公分，「10頭身」身材讓她外型出類拔萃，過去在出多雜誌擔任模特等，轉入戲劇之路《Miss Devil 人事惡魔・椿眞子》等表現傑出，特別是強調出她美好身材與強人氣質的角色。

菜菜緒把蟒蛇圍脖上，面不改色，直呼想帶回家養 。（緯來日本提供）