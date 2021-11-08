柯有倫分享奶爸趣事。（TVBS提供）

柯有倫及剛獲得金鐘獎男配角獎的Darren邱凱偉，日前上TVBS 《11點熱吵店》全新單元「嬌妻團」，接受團長Melody與「嬌妻團」成員檢視，他們到底是老婆的「神隊友」還是「豬隊友」。相較於柯有倫自豪可以獨自帶女兒3天，邱凱偉認為柯還算是「半神半豬」，自己就是個「豬隊友」！

柯有倫說，自從當了爸爸後，「該賣的東西都賣掉了，我賣掉了我的寶貝越野車。」因為老婆說越野車跑山路會有危險，希望他少去，只好第一個賣掉，「以前很疼愛的老婆，現在跟教官一樣。」原本熱愛戶外活動的他訴苦「現在無法擁有任何興趣」，並透露能打打兵乓球已經很開心了，知道要錄《11點熱吵店》，興奮到早上6點就起床做準備，歡呼終於可以出門透氣。

柯有倫並得意分享能獨自帶女兒3天，跟女兒在家都會呈現「半裸體」，曾經有一次女兒沒穿尿布就跑走，他轉頭見女兒突然「亞洲蹲」，驚覺不妙，大喊「不要！」順勢把手伸過去，一把接住女兒的「黃金」，自嘲可順便檢查女兒吃的東西有沒有消化。

邱凱偉則承認自己就是「豬隊友」，小孩早上需要餵奶，但他說自己完全屏蔽哭聲，一開始老婆都會一直踢他，強迫他起來餵奶，久而久之，腦波漸漸跟哭聲融合，就再也聽不見了。他不好意思地表示：「我都睡到10點，10點後才換我帶小孩。」讓現場的「嬌妻團」大喊：「也太好命了吧！」