NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）今年爆紅，是將視覺、音樂、真藏的數位資産以區塊鏈方式，上面記録所有證明書，是最新型的非代替性的數位代幣。

日本藝人蒼井空除了「蒼老師」又多添了一個「NFT藝人」稱號，趕上NFT熱潮。日本一家公司使用「NFTAirdrop」提供「蒼井空的NFT」一萬個，結果反應奇佳，引來全球各地報名者，僅僅3小時就將一萬個NFT發光光，連主辦單位都直言「超乎想像」。

藝人明日花綺羅與三上悠亞與也不落人後，成為NFT性感藝人先鋒。三上悠亞日前發表她的NFT計畫「your NFT」，在販賣平台上月1日到8日這段期間中舉行拍賣，販售三上28歳生日當天攝影的寫真，在7個攝影場景、拍攝4種類造型，共28張作品，最高出價者可一人獨享明年三上生日前日8月15日，與三上一對一共進晚餐。三上今年6月也曾發行過NFT，賺進700萬日圓（約台幣171萬元）。

明日花綺羅早在今年6月就已NFT平台「TTX」發行了NFT，TTX起用名人藝人等，不僅有發行，NFT借貸有都只需一步驟就可完成，並能在智慧手機上AppStore、Googleplay皆可下載。歌手酒井法子重唱1995年的代表作《碧綠色的兔子》，重編新曲《碧綠色的兔子2021》，音源與照片以「NFT」拍賣網站中出品。