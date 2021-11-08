美國德州東部的格雷格郡(Gregg County)的高速公路，在上周六出現2架MiG-23戰機在拖板車運輸的奇景，引起不少討論。這2架戰機是私人航空公司的收藏品，公司打算將戰機修復到可以飛行的程度，做為航空展的節目。

7個小時，戰機被送往德州北部的博格爾(Borger)，當地有完整的維修中心，迎接的正是MiG-23戰機的主人丹‧菲勒爾(Dan Filer)，他表示，自己收藏有15架 MiG-23，是在1990年代向波蘭與捷克軍方單位購買的，當時正逢冷戰剛結束，軍品交易還不嚴格。

MiG-23戰機具有可變翼，可依高低速進行調整。(圖/俄羅斯空軍)

菲勒爾說，他計畫修復8架MiG-23戰機，到可以啟動並飛行的程度，這樣的飛行表演一定很受歡迎，特別是同型機種在如今已經愈來愈少了。

MiG-23是1970年代前蘇聯的主力戰機之一，由米高揚-格魯維奇設計局生產，採用可變後掠翼設計，可以適應高速與低速環境，其最高飛行速度達到2.4馬赫，在當時頗令美國與北約感到驚訝，其生產數量達到5000多架。另有衍生型-對地攻擊型的MiG-27戰機。