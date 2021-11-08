民進黨舉辦公投說明會，呼籲民眾投不同意票。（資料照，賴佑維攝）

「反萊豬」等4大公投案將於12月18日舉行，民進黨也祭出軍令狀，要求黨內立委至少舉辦一場公投說明會，引發各界關注。資深媒體人韋安看完四大公投的最新民調後分析，若未來公投是2過2不過，則民進黨翻盤成功；若極力動員後仍有3項通過，民進黨在公投翻車恐衝擊未來的大選。

《ETtoday新聞雲》今天(8日)公布四大公投的最新民調結果，結果顯示，「重啟核四」有48.9%民眾同意，39.6%反對，11.5%沒表示意見；「珍愛藻礁」有50.1%民眾同意，35.8%反對，14.1%沒表示意見；「公投綁大選」有56.2%民眾表示同意，34.2%不同意，9.6%沒表示意見；而「反萊豬進口」則有57.8%民眾同意，33.7%反對，8.5%沒表示意見。

對此，韋安今天在臉書上發文表示，「綠營全面開戰拼公投，要麼『翻盤』，要麼『翻車』？」雖然民進黨從府、院、黨，把1218四項公投案，拉升到藍綠對決、抗中保台和總統大選等級，但是剛出爐的媒體民調，四項公投案一面倒地，民意站在支持通過的一邊。

韋安指出，如果未來投票結果是2比2（2過、2不過），等於民進黨『翻盤』成功；不過，在民進黨「核武」等級政治動員之下，最後還有3項以上通過，無疑等於「政治翻車」。2022及2024的大選，都將受慘烈的影響。

此外，因應年底公投，中選會邀正反方辦理五場電視說明會，國民黨主席朱立倫決定不出席公投說明會，改向民進黨主席蔡英文下辯論戰帖。