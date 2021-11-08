汽機車相撞 女騎士卡車底命危。（民眾提供）

汽機車相撞 女騎士卡車底命危。（民眾提供）

新北市新莊區新北大道七段8日晚間6時許，發生1起汽、機車相撞車禍，女機車騎士遭撞倒地後，衝入肇事汽車底部，熱心民眾見狀緊急先以千斤頂將汽車抬起，警消獲報後趕抵救援，女騎士已失去生命跡象，被警消送往輔大醫院急救，詳細事發原因仍待警方釐清。