汽機車相撞 女騎士卡車底命危 19:562021/11/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汽機車相撞 女騎士卡車底命危。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽機車相撞 女騎士卡車底命危。（民眾提供） 汽機車相撞 女騎士卡車底命危。（民眾提供） 新北市新莊區新北大道七段8日晚間6時許，發生1起汽、機車相撞車禍，女機車騎士遭撞倒地後，衝入肇事汽車底部，熱心民眾見狀緊急先以千斤頂將汽車抬起，警消獲報後趕抵救援，女騎士已失去生命跡象，被警消送往輔大醫院急救，詳細事發原因仍待警方釐清。 中橫四辣羊頭山傳山難 獨攀男摔落10米邊坡命危 G級女大生比基尼太小件 踉蹌雙球狂晃震暈150萬人 #女騎士 #汽車 #警消 #相撞 #新北大道七段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 摩鐵雙屍案神秘訪客找到了 警查獲車上藏大量毒咖啡包 11:542021/11/07 社會 自小客遭砂石車攔腰撞擊卡安全島 員警釐清事故原因 17:022021/11/08 社會 基隆外木山秘境沙灘驚見女浮屍 警方釐清身分中 14:282021/11/08 社會 高雄芭蕉園傳火警 警消滅火後驚見焦屍 90歲男主人命葬火場 19:372021/11/07 社會 解封後遺症！高雄酒駕增多 連環撞、自撞翻車還撞死人 11:432021/11/08 社會 超驚險！11歳童爬陽台外 只因「媽媽阻打棒球」 14:462021/11/07 社會 老闆酒後變狼 撿屍女員工遭判刑3年半 15:592021/11/08 社會 影》獅子山油罐車爆炸傷者擠爆醫院 機車被燒慘駭人畫面曝光 11:442021/11/07 國際 攀中橫四辣羊頭山摔70米邊坡 三軍總醫院實習醫師身亡 08:312021/11/08 社會 屏東舊好茶部落1男1女遭虎頭蜂螫傷 由直升機吊掛送醫 16:472021/11/07 社會 員旅騎單車突倒路邊嚇死眾人 女「過度換氣」險喪命 12:052021/11/07 社會 社會熱門新聞 又是跑山獸找到！國慶獨攀能高安東軍 宜蘭男遺體瀑布下尋獲 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 - 社會 曾喊「打完BNT身體很不舒服」 桃園42歲男子陳屍出租套房 - 社會 社會9點檔》華南銀行金庫門遭鑿出洞 男1人搬走9千萬（上） - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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