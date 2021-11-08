宅男女神阿喜日前被爆與無尊現正戀愛中，緋聞傳出後，無尊也大方認愛，阿喜8日上曾國城、蔡尚樺主持的東森綜合台益智節目《全民星攻略》，被關心情事時，大方坦言：「我們是很好的朋友，他是我最好的男生朋友。」曾國城笑虧她：「哪有這樣講的，這樣說的話，妳也是我最好的女生朋友啊！」蔡尚樺立馬補充：「要說是可以一起吃早餐的朋友。」超機智幫忙解圍。

問起阿喜最欣賞無尊的哪一項優點，曾國城又開玩笑幫回應：「剛我有問她，是不是對牙齦有偏好，她說不是啦，他保持得很乾淨。」阿喜急忙澄清：「我的意思是，只要人乾淨就好，我沒有很在意外表。」也覺得他最近很不錯，參加了運動型態的節目，加上對方很有責任感、非常孝順，至於體力的部分，她笑回：「好像我比較好耶！」曾國城幫腔：「她腦力更好，所以適合來這裡（全民星攻略）。」再次完美救援阿喜。

對於網友以「美女與野獸」品評兩人外型，阿喜表示：「美女與野獸的方面，珍珍（無尊女裝扮相）是美女，我怕我是野獸，她女裝扮相快要比我漂亮了。」小優也爆料：「幫牙齦先生講話，他之前交往的都是正妹！」

曾國城也虧「牙齦弟」口風不緊，竟連2人有沒有見過父母都大方說，他鼓勵阿喜「看好戲的人一定有，幸福給大家看」，阿喜則說因她個性低調，所以一開始沒有特別公開回應，事情曝光後很高興收到許多人的祝福，「受到祝福很開心，真的很謝謝大家關心。」

《全民星攻略》日前大改版，不再是以往個人搶答機制，改由兩兩一組、一人搶答、一人搶獎金，新機制不只看中兩人默契，還要比誰的運氣好，對夥伴還得有極高的信任，在節目中累積最高獎金的組別，最終才能在抱走節目提供的高額獎品！隨著節目改版更換新賽制，節目的靈魂人物「曾國城」、「蔡尚樺」當然也要換上新制服、用新形象迎接新氣象。８日開棚受訪，眾人發現曾國城身形似乎有點變化，他笑說：「換新衣服看起來當然要更瘦啊！」問及腰圍，城哥幽默表示：「不好意思，這個是會員獨享的事情。」但坦言最近確實有輕瘦約1、2公斤，每天都少吃一餐消夜，目前體重已經在90公斤以下，笑說：「如果爆瘦會再跟大家報告這個喜訊。」

關於節目新型態，曾國城也解釋，因為新賽制是兩兩一組，這兩人一定是要有關係的兩個人，可能是夫妻、兄弟、情侶，一人答題一人按獎金變成一個生命共同體，所以戲劇性高潮起伏、變化性特別大、娛樂性價值特別好，跟之前不太一樣。 參加多次節目舊賽制的陳大天，這次和認識10年以上的小優組隊參加，打趣地說：「因為是第一次參加新賽制、還在熟悉中，現在就要看隊友運氣好不好，希望這個組合可以拿到不錯的成績，但因為我之前來都會帶走獎品，如果這次沒有，就是隊友（小優）的問題！」莫名中槍的小優馬上反嗆：「推坑阿！」互動笑翻眾人。