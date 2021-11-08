擔任主席的國民黨團執行長徐玉樹投下關鍵反對票，獲綠營滿堂喝采，徐會後以「未能站在黨團立場」主動請辭。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議會8日審查預算，藍營以人數優勢，刪除客家局世客博和客文會7筆預算，共2億3110萬元，不過在刪除桐花季活動預算時，一度7比7平手，擔任主席的國民黨團執行長徐玉樹投下關鍵反對票，獲綠營滿堂喝采，徐會後以「未能站在黨團立場」主動請辭，但總召蘇家明強調非黨籍議員提案，已全力慰留。

無黨籍議員牛煦庭8日率先發難，指市長鄭文燦在墊付案時親口承諾世界客家博覽會將以現有館舍為主，但客家局仍編列高達2億館舍工程裝修費，行銷展演規畫費也高達1億元，完全不見調整或樽節，根本是打臉鄭文燦，動議各刪除1.5億和0.5億，「這樣就已綽綽有餘！」綠營一度提擱置抗衡，但不敵藍營人數優勢，在13比6下通過刪除案。

國民黨議員舒翠玲趁勢追擊，以客家局成立客家文化基金會規避監督，卻由公務單位委託非公務員執行公務業務畸形現象，連續刪除補助客文會2000萬、客家傳播行銷300萬、客家專刊300萬、公所推動客語為通行語160萬等經費，綠營人數不敵，但都有保留發言權，力拚二、三讀翻盤。

牛煦庭也不滿客家局以補助客文會名義疊床架屋，規避議會監督，直指明年大選年更該審慎處理，動議刪除350萬補助客文會拍百工百頁紀錄片和300萬補助客家社團辦理桐花祭，前者11比7通過刪除案，但桐花祭7比7平手，台下要求主席徐玉樹表態，徐以桐花祭有代表性，且與客文會無關為由投下關鍵反對票，民進黨全場鼓掌高喊：「主席英明！」該案仍遭舒翠玲動議擱置。

徐玉樹會後發表辭職聲明，指自己審查預算擔任主席時，未能站在黨團立場支持刪除動議，自認失去黨團執行長立場，請總召蘇家明同意免兼執行長。徐玉樹說，自己擔任幹部就要求黨籍議員要和黨團決議一致，不能說到卻沒做到，他不諱言表態反對是「必要之惡」，畢竟身處客家鄉鎮，也是客家籍議員，對於「殺紅眼」的焦土政策無法接受，也難對鄉親交代，立場為難，認為若是市府浮編活動費可以刪除部分，而非斷頭全砍。

蘇家明則以該案非黨籍議員提案，且徐表現良好，不同意請辭。辭意甚堅的徐玉樹仍未鬆口，允諾會再審慎考慮。

客家局長黃傅淑香表示，桃園客家場館從升格前僅1館增加到10館，同仁業務量飽和，且部分現有法規阻礙推動客家文化業務，才會透過客文會執行，至於世客博經費已降到15億，由客委會編12億、桃園自籌3億，若刪除會影響整體規畫，將全力和議員釋疑，力拚恢復。

另外都發局明年將編近46.5萬預算赴越南考察，引發國民黨議員黃婉如質疑考察應找更進步的國家，且疫情未解，根本不適合出國，綠營雖力保，但人數不敵下仍遭刪除、11人保留發言權，都發局長盧維屏強調越南近年進步神速，尤其多個產業園區都屢獲國際大獎，且在疫情下經濟仍逆勢成長，早已不是落後國家，值得桃園未來4大產業園區觀摩學習，將和議員釋疑，力拚恢復。

總計勞動局、都發局、客家局和體育局共有67筆預算、4億3677萬餘元遭擱置，8筆、2億3156萬餘元遭刪除。