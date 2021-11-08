現年37歲的莫庫塔 （Nick Mocuta）於21歲時，拿著祖母給的500美元從羅馬尼亞搬到美國，不通英文又沒錢租房子的他，一路走來省吃儉用、曾睡在公園的躺椅上，如今成為透過電商賺4千萬美元（折合新台幣約11億元）、坐擁美國、羅馬尼亞兩地總共100多套房產的億萬富翁。

《每日鏡報》報導，羅馬尼亞商學畢業生的莫庫塔回憶，自己初到美國時，第一次搭乘計程車就花了100美元，頓時讓手頭僅剩400美元，「這是一次文化衝擊，我永生難忘」。

初來乍到，不諳英文的他因沒錢而在洛杉磯無家可歸，連三餐的支出也都小心翼翼，只能到麥當勞點1美元的餐點，連奶酪也不敢加，因為這樣可以少付一點錢。

隨後，他找到一份代客停車的工作，目標是存到一筆足以租1間小公寓的房子，這期間不斷加強語言能力，在英文能力顯著提升後，最終考到房地產仲介執照。

一直到2013年，從事業務的他決定試著在電商平台eBay上，販賣從大陸進口的手機、手機殼等3C產品，在這6個月內，每月都有3000至4000美元的收入進帳，他也轉職專心投身於電子商務的開發。

時至今日，莫庫塔不僅成為美國公民，在亞馬遜、沃爾瑪等多家電商網站上都有多家商店，迄今已經賺了4000萬美元，還和數百名客戶建立合作關係；而他也從昔日的流浪漢，變成坐擁上百套房產、車庫停著4輛豪車的億萬富翁。