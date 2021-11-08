台灣自購的AZ疫苗於上周六到貨59.4萬劑，但效期只到本月底，引發朝野關注。對此衛福部長陳時中表示，59萬劑不算多，但也不會說一定要打完，目前還是要提高第二劑覆蓋率，就算打不完也在所不惜。前民進黨立委郭正亮表示，指揮中心接這批貨有兩種可能，第一種，是打折即期品、另一種，是這批疫苗非原廠貨。他直呼「這種貨你也敢接，還真大膽，或者說過失真大」。

郭正亮8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他昨天聯絡了民眾黨美女立委高虹安，詢問疫苗到貨現況，高虹安則是秀出11批已到貨的BNT疫苗，有效期限都是4個月以上，約120-136天都有，郭正亮指出，這些從來沒有即期品的。

郭正亮指出，一般來說食品界販售即期品，一般都是打4折或4折以下販售，這種藥品即期品，那這批即期藥品照常理來說會沒有打折嗎？這難免會讓人懷疑，是不是有人隨便去收一些即期品，中間有差價，「那個差價流到哪裡你告訴我們？」。

郭正亮並指，或者是，這些即期品根本不可能是原廠貨，一定是在是在哪個經銷商手上，因為效期快到了，就要找接單買家來收，因為照國貿模式來說，原廠不可能拖到變成即期品才給買家，所以這一定不是原廠。

對於外界質疑即期AZ是蓄意拖延，陳時中宣稱「我智商即使只有70，我也不會幹這種事」。郭正亮認為，陳時中並沒有回答到問題，這說法表示陳時中自己也知道幹這件事是不對的，他希望陳時中能正面面對問題，好好究責一下，找出當初簽約的人。

郭正亮續指，疫苗採買當然不是陳時中本人去接洽，但貨什麼時候要進來總有一個接洽的過程，「總要問一下什麼時候到期、跟負責的單位究責，這種貨你為什麼要收呢？」。

對於AZ施打，郭正亮表示，台灣現在又不是疫苗恐慌，如果在5-8月國內非常缺疫苗時，即便是即期品大家也會拼命打，但現在打一針的已經快要8成、第二劑快3成5，而且BNT最新一波才剛到，有80幾萬劑，AZ一天施打量能有5萬左右，民眾自然會有比較心理，加上疫苗還要驗貨，真正打的時間搞不好不到三個禮拜，「這種貨你也敢接，還真大膽，或者說過失真大」，這一定有人疏忽，總要有人負責吧！