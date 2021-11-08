中信金控再創新紀錄。中信金控8日公告，10月自結稅後獲利39.62億元，是目前已公告金控中單月第一名，累計前十月合併稅後盈餘504.37億元，首度突破500億元，創歷史同期及全年新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為2.53元。

中信金子公司中信銀行10月正式取得泰國LHFG金融集團過半董事席次，LHFG金融集團成為中信銀的子銀行，也正式成為中信金旗下一員，金控總資產規模在合併LHFG金融集團後，首度超過新台幣7兆元，穩坐國內第三大金控。

中信金今年獲利雙引擎都發威，中信銀10月稅後獲利25.8億元，累計前十月稅後賺254.23億元，應是國銀獲利第一名，較去年同期成長近7.2％，且對金控獲利貢獻過半。

中信金另一子公司台灣人壽，在今年資本市場多頭的挹注下，前十月稅後獲利236.57億元，同比成長近43％，對金控的獲利貢獻度亦逾46％。