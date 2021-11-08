民進黨立委洪申翰今日於蘇格蘭格拉斯哥參加聯合國氣候峰會COP26並表示，台灣一直以來因為中國阻擋而無法參加COP正式會議，但台灣並沒有放棄，也一直積極在場外參與、交流，並在2025淨零排放目標上，做出該有的貢獻。

洪申翰指出，蔡總統在今年4月宣示「2050淨零排放是全世界的目標，也是台灣的目標」，自此啟動了政府各項的2050淨零路徑的規劃，相信在今年底會有進一步的成果。

洪申翰說，已和台灣多個NGO及學者，在立院共提《氣候變遷行動法》草案，行政部門也提出一份將2050淨零目標入制法的草案，目前正在法案的預告程序，相信明年是台灣氣候法立法和審查非常重要的時刻。

洪申翰表示，若能成功修法，除了已全力衝刺的再生能源外，也可在碳定價、調適等氣候治理上，跨出重要的一步，也希望將國際上推動公正轉型、淨零金融與氣候風險管理的經驗，可以更近一步放到台灣的行政機制中。

洪申翰說，台灣跟國際緊密相連，也願意承擔更多減緩氣候變化與綠色永續轉型的責任，但台灣也確實需要國際夥伴更多的相助與合作。相信台灣會好好把這個新契機，為現在全球已面對的嚴峻氣候變遷問題和綠色轉型，做出最大貢獻。