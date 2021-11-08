迎合時下珠寶佩戴掀起奢華疊戴的流行風潮，丹麥國際珠寶品牌PANDORA一年一度的周年慶優惠即起登場，推出指定品項買2送1，滿額8800元再加碼送浪漫粉紅珠寶盒，數量有限送完為止，再搭配百貨周年慶買千送百的活動，可以省更多、買更多，此時添購PANDORA珠寶串飾，追趕「More is More」奢華繁複時尚的珠寶主流風潮，正是時候。
流行近20年的「Less is more」極簡時尚，已經退燒，當今珠寶界吹起繁複疊戴的奢華風，主張「More is more Less is a bore」（愈多愈時尚，極簡好無聊），勇敢大膽地表現自我，而PANDORA即是最早引領疊戴奢華風潮的珠寶品牌，從早期的串飾手鐲、項鍊，到最近PANDORA推出「為包包戴珠寶」的新創意，將珠寶裝飾在皮包上，無不引領流行趨勢、走在珠寶流行的最前線。
PANDORA百貨周年慶將於11月10日起先後在桃園SOGO中壢店、台北SOGO復興店、台南新光西門店接棒登場，限時僅有14日，機會難得，除了有限定商品買2送1的優惠，還有周年慶期間限定基本款優惠套組，品項包括手鍊、項鍊等，折扣最高達7折，建議可再加購喜愛的珠寶串飾，追趕「More is more」的時尚主流。
為配合百貨周年慶檔期，PANDORA推出Timeless和Moments星空兩大全新系列的珠寶作品，充滿年底節慶的歡樂氣氛，前者風格優雅且著重工藝細節，是永恆不退流行的經典，後者則以星夜銀河為靈感，是百搭款式，可輕鬆打造出雋永出眾的百變風格。
Timeless珠寶系列以令人驚嘆的閃耀寶石貫穿主題，以充滿皇室奢華氣息的藍色寶石、綠色寶石、粉紅寶石和水鑽勾勒經典輪廓，再以混搭疊戴的方式融入新穎創意，是夢幻又經典優雅兼具的珠寶首飾，精緻的手工拋光處理和創新切割工藝，讓寶石綻放永恆耀眼的光芒。
以星空銀河為創作靈感的Moments星空系列，因為有「摘星」的意寓，深受藝人林映唯、東京奧運空手道銅牌選手文姿云的喜愛，是紀念自己人生閃耀時刻的最佳見證，令人驚嘆的夜空和閃爍繁星，代表了希望、夢想和無盡的可能，鼓舞激勵自己勇於追尋每個夢想，讓自己成為黑夜星空最閃耀的一顆明星。
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