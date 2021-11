迎合時下珠寶佩戴掀起奢華疊戴的流行風潮,丹麥國際珠寶品牌PANDORA一年一度的周年慶優惠即起登場,推出指定品項買2送1,滿額8800元再加碼送浪漫粉紅珠寶盒,數量有限送完為止,再搭配百貨周年慶買千送百的活動,可以省更多、買更多,此時添購PANDORA珠寶串飾,追趕「More is More」奢華繁複時尚的珠寶主流風潮,正是時候。

PANDORA周年慶登場的新品Timeless珠寶,以令人驚嘆的閃耀藍色寶石、綠色寶石、粉紅寶石和水鑽勾勒經典輪廓。(PANDORA提供)

流行近20年的「Less is more」極簡時尚,已經退燒,當今珠寶界吹起繁複疊戴的奢華風,主張「More is more Less is a bore」(愈多愈時尚,極簡好無聊),勇敢大膽地表現自我,而PANDORA即是最早引領疊戴奢華風潮的珠寶品牌,從早期的串飾手鐲、項鍊,到最近PANDORA推出「為包包戴珠寶」的新創意,將珠寶裝飾在皮包上,無不引領流行趨勢、走在珠寶流行的最前線。

PANDORA在百貨周年慶推出消費滿8800元送浪漫粉紅珠寶盒,數量有限送完為止。(PANDORA提供)

PANDORA百貨周年慶將於11月10日起先後在桃園SOGO中壢店、台北SOGO復興店、台南新光西門店接棒登場,限時僅有14日,機會難得,除了有限定商品買2送1的優惠,還有周年慶期間限定基本款優惠套組,品項包括手鍊、項鍊等,折扣最高達7折,建議可再加購喜愛的珠寶串飾,追趕「More is more」的時尚主流。

PANDORA周年慶期間限定優惠款,項鍊串飾套組含項鍊、項鍊環、串飾及吊飾各1個,原價9520元,特價7199元。(PANDORA提供)

為配合百貨周年慶檔期,PANDORA推出Timeless和Moments星空兩大全新系列的珠寶作品,充滿年底節慶的歡樂氣氛,前者風格優雅且著重工藝細節,是永恆不退流行的經典,後者則以星夜銀河為靈感,是百搭款式,可輕鬆打造出雋永出眾的百變風格。

PANDORA周年慶期間限定優惠款,手環串飾固定釦套組含手環、串飾各1及2個固定釦,原價1萬1820元,特價8899元。(PANDORA提供)

Timeless珠寶系列以令人驚嘆的閃耀寶石貫穿主題,以充滿皇室奢華氣息的藍色寶石、綠色寶石、粉紅寶石和水鑽勾勒經典輪廓,再以混搭疊戴的方式融入新穎創意,是夢幻又經典優雅兼具的珠寶首飾,精緻的手工拋光處理和創新切割工藝,讓寶石綻放永恆耀眼的光芒。

PANDORA周年慶期間限定優惠款,鍍14k玫瑰金手鍊串飾套組含手鍊、安全鍊及串飾各1個,原價1萬2440元,特價9399元。(PANDORA提供)

以星空銀河為創作靈感的Moments星空系列,因為有「摘星」的意寓,深受藝人林映唯、東京奧運空手道銅牌選手文姿云的喜愛,是紀念自己人生閃耀時刻的最佳見證,令人驚嘆的夜空和閃爍繁星,代表了希望、夢想和無盡的可能,鼓舞激勵自己勇於追尋每個夢想,讓自己成為黑夜星空最閃耀的一顆明星。

PANDORA新月繁星串飾,2480元。(PANDORA提供)

PANDORA湛藍寶石925銀戒指,3680元。(PANDORA提供)

PANDORA銀河星夢樹吊飾,2480元。(PANDORA提供)

PANDORA銀河繁星藍色Murano琉璃串飾,1580元。(PANDORA提供)

PANDORA璀璨三環迴旋鍍14k玫瑰金戒指,5980元。(PANDORA提供)

PANDORA璀璨立體心形綠寶石鍍14k玫瑰金戒指,3680元。(PANDORA提供)

PANDORA璀璨粉紅愛心串飾,3280元。(PANDORA提供)