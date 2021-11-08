愛雅熱愛運動健康瘦。（有魚娛樂提供）

愛雅熱愛運動健康瘦。（有魚娛樂提供）

愛雅熱愛運動健康瘦。（有魚娛樂提供）

藝人愛雅因為喜歡演戲，去年疫情尚未爆發前，常常飛到大陸拍戲，去年因90幾歲的爸爸有失智狀況，她思考後決定回台灣，希望用更多時間陪伴家人，雖然因此推掉不少大陸戲劇邀約，但為了家人再加上後來疫情爆發，她認為這是最正確的選擇。回到台灣，她除了陪伴家人，也將生活重心放在最愛的跳舞以及運動上，並繼續努力工作，不料後來媽媽診斷罹癌，且短短4個月就離開，對她造成非常大的打擊。

對於媽媽病逝，愛雅說她每天不斷告訴自己要堅強，因為自己本來很依賴媽媽，現在媽媽不在了，什麼事情都要靠自己，就像是一個小女孩，在一夜之間突然長大了，很多事情都必須更努力地去學習。

回想媽媽與病魔對抗的那段時間，愛雅推掉很多工作，一心只想陪在媽媽身邊，她自己嘗試各種料理，並減少社交透過居家運動與健康飲食，養出了好身材，也因為如此，廠商相中她成為品牌體控大使。愛雅說：「真的很感謝廠商給我機會還有對我的體諒，他們不只是讓產品上線時間延後，甚至是在拍攝當天我收到媽媽病危通知，也是在最快的時間讓我完成工作，可以用最快的時間去醫院。」

她表示自己過去也曾用不正確的方式快速瘦身，但現在一定要跟大家分享自己的親身的經驗：「減肥千萬不要想著迅速瘦，是要調整飲食搭配運動，讓自己瘦得健康才重要。」熱愛跳舞的她，在疫情期間靠著努力練習，順利拿到了舞蹈Zumba的初階國際證照，也期許未來繼續把自己的興趣變成專長。