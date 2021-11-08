「Red Bull Batting Mania打擊狂人」決賽6日於台北松菸廣場舉辦，樂天桃猿投手黃子鵬、Kenzy小春也現身為決賽選手助陣，全台最強打者互相較勁後，最終由陳逢平以720分的高分成為打擊狂人。

黃子鵬趁中職賽季間撥空出席活動，並化身現場棒球遊戲關主，Kenzy小春現場揮棒為決賽揮出第一棒，他特別提到「其實之前在《全明星》的時候，我就有體驗過樂樂棒球，但真的要像這樣拿真的球棒打又是另外一回事，今天活動真的很不賴！」

首次體驗「Red Bull Batting Mania打擊狂人」活動的樂天女孩孟潔也直呼緊張刺激，「要打到球真的好難喔！我一直在旁邊看球，每位選手真的都厲害，果然都是有備而來！」

這次由北、中、南近700位打者中脫穎而出的16名選手爭奪冠軍，今年難度提升，打擊範圍大幅縮小，然而每位打者來勢洶洶，平均積分均在580分以上，競爭相當激烈，有四位選手一度平分加賽，最終由來自嘉義的陳逢平敲出720分的高分，奪下「打擊狂人」稱號。

平時擔任游泳教練的陳逢平首次參加「打擊狂人」賽事從初賽到複賽、決賽一路均以冠軍之姿過關斬將，最後拔得頭籌。他提到自己從小就是棒球校隊，但大學畢業後就極少碰球，「這次為了準備賽事，我會要求自己每個禮拜都要到打擊場報導，感謝這場比賽讓我能重拾深藏在內心的棒球夢想，希望下次還可以再來參加。」