市議員陳政顯8日砲打中央，建議中央正視此問題，全力維護學生權益。(陳世宗攝)

今年九月教育部委託的廠商因操作疏失，導致「高中學習歷程檔案」資料遺失，影響高中生多元升學的權益。據報導台中市共有22所高中受害是此次資料作業疏失的「重災區」。市議員朱暖英、陳政顯8日為學子請命，要求教育局盡早在學生參加多元考試前把遺漏的資料完全補齊，才能確保升學評分不受影響。

教育局長楊振昇說，此案為教育部系統廠商人為疏失，導致多縣市高中職都有學生歷程檔案遺失情況，市府第一時間知道後，立即請業務科盤點台中市受影響學生，經統計共19所學校2900多位學生有歷程檔案遺失情況，目前皆已重新上傳。

朱暖英指出，現在大學採用多元升學，111年大學招考新制，加入高中學習歷程檔案的評分；同學能不能申請到學校，或想讀的科系，高中學習歷程檔案修復進度，對即將報考多元升學的學生，非常重要。

朱暖英、陳政顯說，台中市受害高中的師長，和學生家長會怕學生升學權益受到影響。因此，要求教育局要統合代表各高中，持續追蹤教育部委託的廠商，重新盤點徹底清查，確認學校遺失的件數，要逐一追回或填補，確保同學多元升學的權益。

楊振昇強調，為避免類似情形發生，市府持續跟中央溝通，盼中央強化「向上集中至國教署學習歷程服務平台」，同時市府也研議自行建立系統的可行性，規劃全市性備份機制，讓風險降到最低。因學生歷程檔案重新上傳，恐與原本的版本會有落差，對於學生公平性恐造成影響，建議中央正視此問題，全力維護學生權益。