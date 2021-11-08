中央氣象局表示，今(8日)晚起北部至東北部氣溫一路下滑，明(9日)清晨北部低溫約只有15、16度，周三、周四清晨最冷，輻射冷卻影響，中部以北、東北部將出現13-15度的低溫，部分沿海空曠地區甚至下探12度；至於高山會不會降下今年第一道初雪，氣象局表示，明天起水氣減少，周三轉為乾冷，因此高山降雪的機率不高。

強冷空氣襲台低溫急凍探12度！ 專家揭一周水氣轉變這天才回暖

明天(9日)東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；氣溫方面，北部及東北部地區清晨低溫約15、16度，中南部及花東地區17至19度，各地明顯轉涼。

8至9日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至周五(10日至12日)東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，周四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，周三只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四、周五，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於若達到大陸冷氣團等級，高山有沒有機會降雪，氣象局預報員官欣平表示，由於水氣含量逐漸減少，出現降雪的機率比較嚴苛，但中部以北3000公尺以上高山，路面可能會有一些結霜或是霧淞。

周六(13日)起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，周六至下周一(15日)北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。16日至18日東北季風再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。