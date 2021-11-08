現已改名為Meta的臉書計畫開設實體商店，希望將旗下實境實驗室（Reality Labs）部門打造的虛擬實境（VR）頭戴式裝置與擴增實境（AR）眼鏡等裝置介紹給大眾認識，藉此吸引更多人進入元宇宙（metaverse）的世界。

外媒取得Meta內部文件並引述消息報導，該公司執行長祖克伯進攻元宇宙的第一步行動，可能是透過在實體世界設立店面的方式，寄望透過這些據點展示VR與AR技術「刺激、有趣」的一面。

此商店旨在讓世界變得「更開放、更連結」，同時激發民眾好奇心理與嘗試「親近」新穎裝置的興趣。這些設備將是通往元宇宙的門戶，帶領民眾「不帶偏見」地來場體驗之旅。

消息人士透露，早在臉書改名之前，該公司便已提出開設實體店面構想。此計畫於去年獲得內部認真討論，但目前尚未定案、也可能半路喊停。這家旗艦店可能開設於加州伯靈格姆（Burlingame），Meta實境實驗室在當地設有辦公室。