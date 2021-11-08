年底四大公投被視為2022地方選舉前哨戰，各政黨紛紛展開公投宣講，向民眾說明公投內容以及自身立場。國民黨前青年部主任陳冠安指出，以臉書社群上討論公投的政治人物粉專而言，以國民黨台北市議員羅智強居冠，羅智強的影響力分數更將近是總統蔡英文的10倍，而影響力最大的前5名政治人物中，國民黨還占了4人。

陳冠安今天(8日)在臉書上表示，經過11月初 一周的鏖戰後(11/01-11/07)，從臉書社群來看目前討論「公投」的政治人物粉專來說，前五名的影響力分數，分別是羅智強的87888分、江啟臣的12163分、韓國瑜的11563分、趙少康的9686分，以及蔡英文的9055分。

陳冠安指出，光就前五名粉專來說，很明顯呈現藍大於綠的情況，第一名的羅智強甚至將近是第五名蔡英文的10倍。整體來說，仍與上週相同，藍營呈現正規軍聲量較高、綠營則是側翼佔優的情況。

陳冠安分析在野陣營的公投聲量後發現，羅智強仍然扮演火車頭的角色，帶動整體聲量發展，影響力分數的前10名臉書貼文，羅一人就了占5篇，因此讓網路聲量再創高峰；江啟臣、趙少康則是穩健維持聲量排行；值得一提的是，韓國瑜久違發文，且單篇影響力就過萬，顯示社群凝聚力仍不容小覷；而蔣萬安本週也粉墨登場，拿下7723分，僅次於蔡英文位居第六，代表台北12區街講有一定效果。

陳冠安也整理出綠營的情況，指除蔡英文外，綠委王定宇、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也分別拿下7573分、6767分和6285分的成績。雖然正規軍稍居劣勢，但包括「辣台派 Wajinpie」、「蕪菁雜誌」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」、「孟買春秋」等粉專，在公投議題上的聲量也頗具規模，甚至高過「只是賭藍」、「打馬悍將粉絲團」這兩個傳統側翼雙箭頭，是否是綠營網路攻防策略轉換，或是流量導向變化，倒是值得追蹤觀察的趨勢。