德國三大黨 聯合提出對抗第4波新冠疫情草案 20:532021/11/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國社民黨（SPD）國會副領導人魏瑟（Dirk Wiese）說，8日跟綠黨（Green Party）和自民黨（FDP）聯合提出對抗第4波新冠疫情草案，本周由下議院開始討論，希望在全國緊急狀態於25日結束前實施。這三大黨正致力在12月初前籌組聯合政府。 《金融》富邦產險聯合招募 瞄準3人才 陸委會待疫情有效控制 擬重啟小三通 #聯合 #全國 #德國 #大黨 #對抗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸疫情趨緩 內蒙古本土＋0 04:102021/11/08 焦點新聞 東勢林場搶五倍券商機 彰化「這些團體」享最低6折優惠 15:352021/11/08 生活 花蓮青少年電子煙使用率5年增3倍 縣議員催生自治條例 13:392021/11/08 政治 大陸限電危機看投資趨勢 氣候永續主題基金 當道 04:102021/11/08 投資理財 國戰會論壇》蔡英文「兩國論」 兩岸敵對升溫難解（柳金財） 08:412021/11/08 海納百川 《金融股》兆豐銀深耕南向 共同主辦亞通利大能源48億元聯貸案 15:572021/11/08 財經 新冠紓困振興貸款 衝破4兆 04:102021/11/08 金融．稅務 疫情趨緩加振興券刺激 餐飲旅宿業回溫釋出逾千職缺 11:372021/11/08 生活 查誰囤晶片 美要求交機密資料 23台廠交卷 韓已讀未回 07:012021/11/08 財經 勇士系際冠軍盃 8強有5隊新面孔 17:332021/11/08 體育 《國際社會》全球新冠染疫數 逼近2.5億 10:002021/11/08 財經 財經熱門新聞 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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