德國社民黨（SPD）國會副領導人魏瑟（Dirk Wiese）說，8日跟綠黨（Green Party）和自民黨（FDP）聯合提出對抗第4波新冠疫情草案，本周由下議院開始討論，希望在全國緊急狀態於25日結束前實施。這三大黨正致力在12月初前籌組聯合政府。