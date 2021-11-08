全球供應鏈瓶頸令市場供需大亂，使美國餐飲業者愈來愈難取得足夠吸管、紙杯與容器等外帶餐具。在外帶訂單不斷成長下，這已成為餐飲業在經營上要面對的新挑戰。

美國不斷放寬防疫限制後，愈來愈多民眾到餐廳內用餐，但外帶訂單卻仍不斷增加，令餐飲業者對外帶餐具需求有增無減。

據市調公司NPD資料，9月美國餐廳外帶訂單較兩年前同期成長20％。這反映出去年初爆發新冠疫情後，已改變民眾消費習慣，為減少染疫風險而增加外帶餐點需求。

供應鏈問題早已令餐飲業面對食物成本不斷攀升，和像雞肉等重要食材供應短缺的衝擊，外帶餐具短缺成為業界急於解決的新難題。

連鎖餐廳Penn Station East Coast Subs總裁杜納威（Craig Dunaway）說目前營運難題不僅是食材，要取得足夠塑膠和紙製的外帶餐具與包裝都成為挑戰。

但供應出狀況令外帶餐具製造商也不好過。除了面對運費不斷飆高外，找不到足夠人手、和像紙漿等生產原料成本上升都讓業者吃不消，並不斷降低其出貨能力。

國際紙業（International Paper）上一季度已經吸收額外新增的5000萬美元供應鏈成本。因此不再生產紙製食物容器。執行長薩頓（Mark Sutton）預期供應鏈可能要明年下半年才恢復正常。

疫情期間許多餐廳倒閉而令外帶餐具需求大減，使相關製造商減少生產，也是導致目前外帶餐具供應不足的因素之一。