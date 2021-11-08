許多新人結婚常被親友設置關卡刁難，但通常惡整的對象是新郎，不過大陸山東省一對新人大喜之日受難的人卻是新娘，竟然有了準備了1個40公斤重的槓鈴，要求新娘現場負重做深蹲，只要做一下就給她100元人民幣（約台幣435元）獎勵，本以為新娘這下子慘了，沒想到新娘竟然霸氣輕鬆扛起槓鈴，輕鬆做了20下深蹲，讓現場賓客看傻眼。

這起想整新娘的鬧婚，發生在10月29日，這對新人當天在煙台市舉行婚禮，突然有好友現場拿出一個40公斤重的槓鈴，要求曲姓新娘挺起做深蹲，還說為了給新娘獎勵，每完成一下深蹲就100元人民幣。

新娘二話不說，立即將槓鈴輕鬆舉起，接著臉不紅氣不喘完成了20下深蹲，2000元人民幣（約台幣8700元）輕鬆入手，要不是現場親友阻止，新娘還想繼續賺紅包，讓在一旁的親友與新郎，跟著笑呵呵。

新娘事後表示，其實自己平時就有健身習慣，最後還笑著說：「有點遺憾，我覺得我還能做得更多。」

影片曝光後吸引不少網友大讚留言：「這種充滿歡笑的考驗，比起惡劣的婚鬧好多了」、「換成是我做，保證能賺到他破產」、「現在真的是沒有一點才藝和強健的體魄都不敢結婚了。」