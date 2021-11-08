近年來許多台灣藝人西進對岸發展，但兩岸政治敏感，顧及事業和背後商業利益，經常得被迫選邊站，向對岸「輸誠」。陸委會副主委邱垂正指出，台灣藝人在中國大陸發展時若過於配合統戰行為，不僅不飲水思源，影響自身觀感，更傷害台灣的情感，他質疑，若真心認同中華人民共和國，為什麼不去取得對岸的國籍？

被問台灣演藝圈和藝文界人員在大陸發展不時傳出受到政治因素干擾，邱垂正今日接受網路節目專訪時表示，大陸方面和網路的言論，以「文革式的獵巫」方式放大台灣演藝人員過去的言行，或有不符合陸方政治立場與意識形態，網路上被撻伐外，官方也會配合封殺，他提醒藝人要當心兩岸政治環境的不同。

邱垂正又指，許多演藝人員在台灣發跡，赴陸發展後就歌頌對岸並配合對岸的作為，例如有些台灣藝人在在中共國慶或在春節晚會上登台演出，並配合中共統戰的論調等，對此，他罕見說重話，表示這些人不願意放棄台灣戶籍，在法律上維持認同中華民國，但行為卻像是在配合中共操作「保留身分，對台統戰」，都是台灣民眾無法諒解的行為。

另外，對於國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮是「台獨頑固份子」，並宣稱將依法懲戒。邱垂正說，如此恐嚇台灣社會和民眾的作為，就是對台灣的一種「認知作戰」，「但我們不是與其一國兩制的香港，兩方互不隸屬，各種法律對台灣人民一點追溯力都沒有」。

但他也坦言，中共的威嚇確實對我方民心造成影響，以往一些人過去會到香港旅遊或轉機，但香港國安法上路後便不敢去，「他們的法律就像天朝律令，沒有法治程序，說你有罪就有罪」，政府不會袖手旁觀，為保護國安和人民安全，已著手研議反制措施。

主持人追問，總統提了兩岸互不隸屬，兩岸還要談嗎？還能談嗎？邱垂正說，兩岸要交流，但前提不能失去最珍貴的東西，也就是民主和主權，我方善意一直都不變，對話很重要，要相互理解，化解分歧，政府有耐心在維持現狀的政策下，做更多有意義的交流，因此「兩岸未必不能談」。

邱垂正話鋒一轉，又指但交流應該是正常有序的，盼對岸勿抱持統一台灣的心態而交流，反對統戰滲透分化離間台灣內部，盼疫情後，兩岸能健康有序重啟交流。