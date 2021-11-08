我國自購59.4萬劑AZ疫苗，效期僅到本月30日，中央流行疫情指揮中心強調一定打得完，台北市長柯文哲妻子陳佩琪8日質疑，買即期品價格有沒有比較便宜，痛批連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣，還想治國。

中央買疫苗但效期僅不到1個月，引發各界質疑，陳佩琪今在臉書發文指出，指揮中心今天強調59萬劑AZ一定打得完，聽到這個，地方政府的衛生局應該都鬆了一口氣了。

陳佩琪表示，現在百姓只是想問，疫苗產能吃緊，全球都在搶貨，所以很難買，買到也很能確定出貨日期，這很合理，但怎麼會因為難買所以要買「即期品」 ，請問產能吃緊很難買，應該不會有「即期品」讓我們買。

陳佩琪說，既然全球都在搶，這批即期品為何放在原廠倉庫5個月，是不是放在原廠倉庫她不知道，只知道我們買的疫苗都堅持「原廠生產、 原廠包裝、產地直送」，所以才說應該是放在原廠倉庫5個月才出貨給我們，難怪會被人質疑故意拖延。

她還說，59萬劑2星期打得完當然很好，只是買即期品，價錢有沒比較便宜， 買疫苗是用國民稅金，人人有繳，可以給問嗎？

陳佩琪分析，醫生或許沒有比較聰明，但至少不笨，不知道一整天下來，大家認為指揮中心的回應是笨還是壞，壞還有救，但笨是無解之題，連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了，卻還想治國。