男星姚元浩日前在體育實境節目《全明星運動會》，擔任第一季紅隊隊長，姚元浩展現私下堅毅、不放棄的一面，讓他狂圈粉，不過姚元浩今（8日）則傳出，66歲母親癌逝，姚元浩凌晨在臉書曬出多年前和媽媽到北海道旅行影片，並寫下：「媽 我很想你」，事後經紀人也悲傷地向媒體證實此事。

姚元浩母親多年前罹患乳癌，經過治療後已經痊癒，孝順的姚元浩也常帶著媽媽遊山玩水，不過根據《三立新聞網》報導，姚元浩母親多年後又發現罹患卵巢癌末期，姚元浩日前接到醫院發出的病危通知，孝順的姚元浩都陪伴在母親身邊、直到最後一刻，經紀人也低調向媒體證實，姚元浩的母親已在4日離開人間。

姚元浩近日正忙著打理媽媽後事，而姚元浩原定4到6日要出外景，節目單位也體諒他的狀況，已先取消通告。姚元浩痛失母親，他今凌晨則在臉書曬出，2017年和媽媽到北海道旅行的影片，並寫下：「媽 我很想你」，思母之情溢於言表。

姚元浩臉書全文。（圖／取材自姚元浩臉書）

姚元浩也在影片中感性說：「親愛的媽媽，謝謝你一直以來的辛苦，從我出生開始，你便犧牲了許多，我知道這幾年你也陪我承擔很多壓力，謝謝妳總是做我的避風港，讓我勇敢」，孝順的姚元浩當時貼心替媽媽準備圍巾，不難看出母子感情很好，而姚元浩的藝人好友六月、曾莞婷、陳漢典、江宏傑等人也都紛紛留言為他加油。