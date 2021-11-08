市長鄭文燦8日親自頒獎，期許各局處力推重要地標文化工程，讓正處於建設黃金時期的「國門之都」逐漸轉型。(蔡依珍攝)

桃園市公共工程最高榮譽「金品獎」邁入第5屆，參選案量從24件增加為34件，得獎工程也從10件成長為25件，更首次頒發特優等第獎項，由水務局「街口溪生態水岸步道工程」獲獎，透過砌石護岸及生態維護，複刻美好的水岸綠廊，市長鄭文燦8日親自頒獎，期許各局處力推重要地標文化工程，讓正處於建設黃金時期的「國門之都」逐漸轉型。

鄭文燦說，過往雖已有工程查核小組、工地管理監督、人員專業訓練課程等方式，可以改善工程品質，但是公共工程水準要大幅提升，不能只有防弊，更要興利，他擔任市長之後成立「金品獎」，目的在於透過市府自辦獎項，讓桃園公共工程品質脫胎換骨，邁向更高標準，在「金品獎」的帶動下，作品就是施工團隊的成績單，以作品比高下，不只公務員的能力有所提升，與民間夥伴的合作也能產生良性循環。

鄭文燦說，金品獎至今邁入第5屆，參選案量從106年首屆24件、增加到今年34件，評選出1件特優、11件優等及13件佳作，共有25件公共工程獲獎。特優獎由水務局以「街口溪生態水岸步道工程」獲得，他提到，本案工程人員有7成是大溪子弟，為了美化家園奉獻所長，激發出許多創新巧思，將大溪的生態教育、人文背景，融入在工程理念中，423米的街口溪步道，無論是砌石護岸及生態維護，均再現了美好的水岸風景，並呈現出先人採礦及農作的歷史。

鄭文燦說，雖然新建工程處一向是得獎常勝軍，今年囊括了7件獎項，但原住民族行政局、客家事務局、殯葬管理所及都市發展局等局處，並非工程專業，仍用心把工程計畫做好，皆以自辦工程的身份得獎，相當難得。

此外，在建築、土木、水利工程之外，今年有多項設備類工程大放異彩，包括水務局「文青水資源回收中心統包工程」、環保局「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」、養護工程處「桃園市共同管道設備更新汰換工程」等，也代表優良工程的面向更加擴大、豐富。

鄭文燦說，桃園正在推動「桃園航空城」、「亞洲矽谷」、「前瞻軌道建設」三大計畫，是帶動城市轉型的三支箭，公共建設不只需要投入大量的預算與人力，也需要公私部門協力，創造好的作品，他感謝工程人員在城市建設的過程中，面對質疑、抹黑，往往是忍耐、溝通，尋求瞭解及支持，當作品完成的時候，口水會過去，建設會留下，市民享受方便的公共工程時，工程人員也會有很高的光榮感。

鄭文燦強調，工程好壞不在規模跟預算，在於能夠掌握質感、美感、可及性、耐用度、發揮主題性，獲得「金品獎」的作品都掌握了這些標準，也是桃園未來出現更多好作品的基礎。在合併升格前，桃園的公共工程很少得獎，如今桃園是得獎常勝軍，109年共有5項工程獲得行政院公共工程委員會舉辦的「金質獎」，今年提報「金質獎」的項目更多，成績也必將更有斬獲。