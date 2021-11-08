模特兒岀身的女星劉雨柔，日前在節目上意外曝光顯赫家世，原來她在馬來西亞的老家是賣頂級榴槤的，未料近日卻被傳成她一個月賺400萬，還疑似無故遭到酸民謾罵，讓她忍不住在臉書發聲，呼籲大家適可而止。

劉雨柔8日在臉書表示：「其實，很多事情都一樣，如果事情是從『我』嘴巴講出來，那我理當要解釋，但如果是被『加油添醋』誇大不實，那我為什麼要聽這些謾罵呢？真的理性一點，適可而止」，原來是她被傳成一個月賺400萬的富豪，讓她不解這數字從哪來的，最後還用Hastag補充「多希望你們說的故事是真的，富翁情節只有在夢裡出現過」，讓她相當無奈。

劉雨柔臉書PO文。（圖／翻攝自臉書）

劉雨柔日前上節目，曾提到自己父親是馬來西亞人，在馬來西亞市面上有三分之二的貓山王榴槤是她家種的，「所以我媽小時候就常說，如果我以後事業不成功，或是嫁不好，就回去馬來西亞當榴槤公主。」讓主持人莎莎廳了都笑稱「妳趕快回家，妳幹嘛出來？」

至於「400萬」這數字，是源自劉雨柔被NONO吐槽不懂貓山王榴槤的價值，當時NONO在節目分享有個朋友一個月只賣貓山王榴槤就可以賺400多萬台幣，笑虧劉雨柔沒有生意頭腦。