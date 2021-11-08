深耕台灣近50年的福特六和汽車，8日捐贈2輛號稱「移動式N95口罩」的負壓隔離艙救護車給桃園市政府消防局。(蔡依珍攝)

深耕台灣近50年的福特六和汽車，8日捐贈2輛號稱「移動式N95口罩」的負壓隔離艙救護車給桃園市政府消防局。(蔡依珍攝)

深耕台灣近50年的福特六和汽車，8日捐贈2輛號稱「移動式N95口罩」的負壓隔離艙救護車給桃園市政府消防局，折疊式的隔離艙可經由過濾系統，讓帶有感染源的空氣外流，減少車內交互感染的風險，同時縮短救護車清消時間，保障患者及救護人員安全，提升整體防疫及救護效率。

鄭文燦說，桃園在地企業福特六和汽車公司深耕台灣近50年，打造台灣汽車工業，並有多項車款在市場上熱銷，福特六和與桃市府為緊密的夥伴關係，去年疫情全球蔓延時，美國福特總部特別透過福特六和汽車向台灣採購10幾條口罩生產線，並用最快時間將口罩運抵美國，讓福特員工得以獲得安全保護，順利完成生產的任務。而今年台灣疫情嚴峻時，美國福特總部也透過福特六和汽車捐贈包括N95口罩、防護衣等防疫物資，以實際回饋展現夥伴情誼，他感謝福特六和慷慨的捐贈，是企業社會責任的最佳示範，市府規畫配置負壓隔離艙救護車給桃園及中壢消防分隊妥善運用，展現更大的救護效能。

福特六和汽車股份有限公司董事長許智樂表示，福特六和公司在中壢持續在地化經營，明年將屆滿50周年。在疫情爆發時，當國外口罩供應不足，福特六和公司在台灣採購口罩生產線，將口罩送往美國福特總部。今年台灣疫情爆發，福特總部則回饋桃市府口罩及防護衣等物資，而福特六和公司也將自家車款「旅行家」改裝成負壓隔離艙消防車，平時也可作為一般救護車使用，協助消防同仁快速又安全的執行後送服務，希望此舉能拋磚引玉，號召更多人加入守護桃園、中壢的行列。

鄭文燦也談到，桃市府為提升消防救護能量，增購許多新式救護裝備，如骨針、影像式喉頭鏡及ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）等，各項進階器材發揮很大的救護效用。此外，桃園消防局堅守崗位的服務市民，也榮獲「消防署109年救護特殊績優團隊獎」全國第1名，以及「109年到院前心肺功能停止（OHCA）康復出院人口比率」更是六都之冠，今（110）年康復出院人數已達 84 人，桃市府消防局在緊急救護成績斐然，讓市民健康、生命獲得最好的保障。