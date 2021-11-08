蘋果上個月推出14吋、16吋全新設計的MacBook Pro，並推出M1 Pro 與 M1 Max，延續蘋果採用基於ARM架構的M1系統單晶片（SoC）設計架構，採用台積電5奈米製程，M1 Max不僅是蘋果有始以來最大尺寸晶片，更集積570億顆電晶體，擊敗NVIDIA創下紀錄，被外界稱為擁有怪獸級效能。至於英特爾10月底也推出第12代Core i 系列處理器，隨著11月4日解禁開賣，外媒進行最新跑分評測，結果是效能超越M1 Max。

蘋果這次推出的M1 Pro及M1 Max，採用8核高效能核心及2核高效率核心，運算速度較M1提升70％；M1 Pro搭載16顆GPU核心，速度較M1提高2倍，M1 Max則是搭載32顆GPU核心，速度較M1提高4倍，讓專業始用者能用最快速度處理最耗能的繪圖工作流程；均內含16核類神經網路處理單元（NPU），採用蘋果客製化系統級封裝技術，將處理器及統一記憶體整合封裝為單一模組，其中封裝整合的高頻寬、低延遲的單一記憶體池，可以讓處理器當中的所有技術存取同樣資料，進一步改善效能與效率。

M1 Max的GPU也減少40％功耗，媲美小型專業級筆電高階GPU效能，減少100瓦的功耗，能與最大型筆電最高階GPU平分秋色。

英特爾執行長Pat Gelsinger曾在蘋果10月發表會前夕，透露希望贏回大客戶蘋果Mac系列產品的處理器訂單，並指出不會怪蘋果放棄英特爾，選擇自行打造專屬的晶片。Pat Gelsinger話鋒一轉，指出蘋果一定是認為，可以生產比英特爾更好的晶片，英特爾要做的就是創造一顆比他們更好的晶片，藉此贏回蘋果訂單。

至於英特爾終於在10月底發表代號為Alder Lake 第12代Core i 系列處理器，由自家的Intel 7 製程，一改過去多核心策略，採用大小核心，扮演大核的P-core以及小核角色的E-core效率核心，藉此對應不同運算需求發揮更高效率。其中，被稱為最強遊戲處理器 Core i9-12900K，採用8顆大核8顆小核設計，據外媒《Wccftech》報導，Geekbench 多核心測試當中，較M1 Max 快1.5 倍，獲得 18500 分多核心成績。

不過，從功耗來看，Core i9-12900K基本 TDP 功耗為 125W，遠比M1 Max，還高，甚至在最高效能下功耗高達241W。據大陸科技網站《36氪》先前報導，M1 Max的32核GPU單精度浮點運算測試為10.4TFlops，整顆處理器功耗最高為100W，除了採用台積電先進製程，更是採用ARM架構大小核心運算成功大幅降低功耗，來超越其他品牌的旗艦級GPU表現。

至於次一級Core i7-12700K，在跑分評測也打敗M1 Max，但是一樣要利用高功耗才拿達成，但考慮到Alder Lake為桌上型電腦處理器，可以利用散熱系統排除而無須嚴格控管，但若轉換到筆電平台，可能就會有不同情況。