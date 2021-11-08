台達電基金會8日在第26屆聯合國氣候會議（COP26）的官方談判區主辦周邊會議，與美國維吉尼亞理工大學、聯合國人居署、柏林理工大學、地方政府永續發展理事會等國際意見領袖共同對談，並分享台達電在低碳交通的科技與實際作為，而台達電製作的海洋環境教育影片也在聯合國官方談判區中輪播，喚醒氣候變遷對海洋的衝擊。

雖然台灣因為國際政治的現實因素很難參與聯合國活動，不過長期關注氣候變遷的台達電，早已以台灣民間企業的身份成為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年也是台達電連續第14次實地參與聯合國氣候會議，而台達電也已在多屆的聯合國氣候會議官方談判區主辦周邊會議，向國際社會分享台灣、台達電為了節能減碳、環保所做的努力。

今年的COP26台達電在官方談判區以「The Transformative Power of Urban Living Labs」為題舉辦周邊會議，邀請與維吉尼亞理工大學、聯合國人居署、柏林理工大學、地方政府永續發展理事會對談，台達電基金會執行長張楊乾在會中表示，低碳交通及微電網是城市能源韌性、邁向淨零的關鍵，台達電在電動車領域投入已久，已為全球主要車廠提供動力系統及電源轉換，電動車充電的解決方案結合儲能、V2G、建置分散式能源系統來提升電網的彈性及與韌性，今年台達電基金會更進一步推動移動污染源監測網，與共享電動車業者合作安裝PM2.5和一氧化碳感測器，將即時數據轉為城市街道空汙地圖，希望加速電動運具普及、減低城市中四分之一的空污來源。美國維吉尼亞理工大學特聘教授、李國鼎講座榮譽學者Dushan Boroyevich在會議中表示，V2G是電動車興起後穩定電網運作的關鍵技術，未來要滿足全球用電量成長，則需更加完善發電系統的調節功能。

今年因新冠疫情影響，許多周邊會議採用在大會攝影棚現場直播給授權與會者的方式進行，減少群聚風險，台達電周邊會議也採上述方式進行，線上觀眾與講者們交流熱烈，向國際輸出台灣企業的減碳經驗。台達電基金會副董事長郭珊珊指出，今年是台達電成立50周年並發起「節用厚生」，透過節用能源、提升能源效率，守護攝氏1.5度的地球升溫底線，同時厚待萬物與環希望能將這樣的理念與經驗在COP26中與國際社會交流合作。