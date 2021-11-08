民進黨新系大老利錦祥父親辭世 蔡英文上香致意 21:102021/11/08 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨新系大老利錦祥父親辭世，總統蔡英文上香致意。圖為民進黨新潮流大老利錦祥。（資料照/陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新潮流大老利錦祥的父親7日辭世，蔡英文總統今天到台中，特地前往利家上香，利錦祥的父親享壽92歲，今天陸續有很多地方人士到場致意。 利錦祥長期深耕中部，1978年他開始經營書店，青年從事黨外運動，曾任台灣新文化雜誌社長等職，長期為綠營選戰當操盤手，深受綠營敬重，也曾任總統蔡英文競選時的大台中縣區競選總部總幹事。 中部大學成立聯盟 蔡英文：為高等教育開創新局 台中產業整合 蔡英文：打造國家隊、拓展新南向 #利錦祥 #父親 #民進黨 #辭世 #長期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台獨名單與歷史定位 04:102021/11/08 時論廣場 民主進步黨內已無民主 04:102021/11/08 時論廣場 餐廳股東糾紛釀傷他怒控警察吃案 再爆股東是「監委鴻義章之子」 12:252021/11/08 社會 二二八最慘受難者張七郎醫師長媳葉蘊玉辭世 享嵩壽101歲 11:382021/11/08 寶島 疫苗採購計畫亂 柯文哲酸中央「很認真推公投說明會」 16:232021/11/08 政治 高雄首場公投說明會11／15登場 賴清德、蘇貞昌、陳其邁合體催票 16:482021/11/08 政治 合晶獲利帶勁 外資：最甜美時光還沒到來 04:102021/11/08 證券．權證 民進黨立委：台灣將在2025淨零排放目標做出該有的貢獻 20:292021/11/08 政治 時論廣場》台獨名單箝制兩岸牌（季霆剛） 19:592021/11/08 時論廣場 去朱高正家退稿 04:102021/11/08 藝文副刊 再向謝長廷下戰帖 施明德：「臥底特務」趕快提告 15:532021/11/08 政治 政治熱門新聞 買59萬劑即期AZ為何爆爭議？郭正亮曝驚人內幕 - 政治 台海緊張 藍委曝役男家長反應 全拜託一件事 - 政治 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 看到這份民調 林濁水發現一件怪事：稀奇 - 政治 同意把「民國」紀年改成「西元」嗎？ 最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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