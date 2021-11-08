民進黨新潮流大老利錦祥的父親7日辭世，蔡英文總統今天到台中，特地前往利家上香，利錦祥的父親享壽92歲，今天陸續有很多地方人士到場致意。

利錦祥長期深耕中部，1978年他開始經營書店，青年從事黨外運動，曾任台灣新文化雜誌社長等職，長期為綠營選戰當操盤手，深受綠營敬重，也曾任總統蔡英文競選時的大台中縣區競選總部總幹事。