為了全力拚疫苗覆蓋率，彰化縣衛生局即日起率先全面開放18歲以上一般民眾、或企業公司行號等機關團體，直接向合約院所、衛生所電話預約接種新冠疫苗第二劑，其中企業公司等機關團體揪團人數夠多者，還可望安排到點施打服務。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了全力拚疫苗覆蓋率，彰化縣衛生局即日起率先全面開放18歲以上一般民眾、或企業公司行號等機關團體，直接向合約院所、衛生所電話預約接種新冠疫苗第二劑，其中企業公司等機關團體揪團人數夠多者，還可望安排到點施打服務。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

拚了！為了全力拚疫苗覆蓋率，彰化縣衛生局首開先例，針對第二劑新冠肺炎疫苗，即日起直接開放企業揪團預約打疫苗、民眾也可直接打電話至醫療院所、衛生所預約，不必再上1922平台，企業戶揪團人數夠多，還將特別設置定點接種站，媒合醫療院所到點施打服務，省去預約和等候等麻煩。

根據彰化縣衛生局統計，全縣完成第二劑疫苗接種率，65歲以上已逾7成，50歲至64歲將近5成，18歲至49歲還不到5成；另外，12歲以上、未滿18歲青少年，第一劑施打率則高達95.41％，接種率全國僅次於桃園。

為了全力拚新冠疫苗覆蓋率，目前除了莫德納疫苗全國缺貨，彰化縣內疫苗庫存數量充裕，衛生局8日宣布，將率先開放讓民眾、企業直接電話預約接種，不必再上中央COVID-19公費疫苗預約平台（1922平台）預約，省去麻煩。

彰化縣衛生局指出，開放免上網直接預約對象，不論要打第一劑、或第二劑皆可直接打電話到醫療院所或各鄉鎮市衛生所預約。18歲以上民眾可預約BNT或AZ第二劑，但BNT須與第一劑間隔4周以上；AZ第二劑則需間隔至少8周以上。

另外，高端疫苗則需20歲以上方可預約第一劑，預約第二劑者則需注意間隔至少28天。至於12歲以上、未滿18歲者，中央目前尚未開放施打BNT第二劑。

中央授權各縣市依疫苗庫存量開放民眾預約，這次彰化縣衝第一，8日就宣布開放，甚至進一步直接開放讓企業、職場、公司行號等機關團體，直接揪團預約接種疫苗，可透過電話、或上彰化縣衛生局官網網路預約，再由衛生局媒合醫療院所安排接種事宜。

衛生局長葉彥伯強調，民眾、機關行號即日起皆可直接撥打電話，逕行向縣內200多家合約醫療院所預約接種時間，再依診所和醫院安排日期和時間，直接前往施打。而機關行號揪團打疫苗，若人數夠多，衛生局也將視情況，直接媒合醫療院所到點施打。