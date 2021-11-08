法務部長蔡清祥參與研討會。(高檢署提供)

有鑑於企業舞弊財報不實等跨領域經濟犯罪案件頻繁，台灣高檢署、會計師公會全國聯合會8日邀集偵審過重大經濟犯罪案件的檢察官、法官與法學教授、會計專家共500多人參與研討會，並針對實務問題進行對話交流，增進雙方合作打擊經濟犯罪之共識。

高檢署鑑於企業舞弊已成跨領域經濟犯罪，除單純財報不實犯罪外，另常見以虛偽交易、企業資產認列或評價不實，進行掏空背信、非常規交易、詐貸或操縱股價等舞弊行為，造成無數投資人血本無歸。

高檢署由於經濟犯罪涉及法律定性及會計認列之專業性，且橫跨法律及審計複雜性，8日與會計師公會全國聯合會、東吳大學全球華商研究中心、社團法人經濟刑法學會舉辦「110年度新世代跨領域經濟犯罪研討會—企業舞弊財報不實之追訴與審計研討會」。

研討會採實體與同步線上直播雙軌方式進行，首創國內司法官與會計師，各以司法追訴及會計審計觀點，進行實務對話之先河，促進法律與會計之專業交流，開啟未來司法案件之合作，藉此強化國內公司治理與市場穩定。

研討會共分六個場次，共有三大主題十二項議題，均圍繞「企業舞弊財報不實案例」，均由檢察官、法官及會計師擔任報告人，分別針對實務問題進行對話。

此次研討會藉由報告人分別就追訴及審計觀點增進專業交流，增進雙方合作打擊經濟犯罪之共識，未來將更緊密之追訴與審計觀點之跨領域合作，使公司治理及經濟交易市場均能穩定發展。