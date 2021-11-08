殲-11機。空軍提供。

根據空軍發布的共機動態，共機今日有3架侵擾西南空域，包括2架殲-11，1架空警-500，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

前天有共機16架侵擾西南空域，包括10架殲-16及6架殲-10。昨天有4架殲-16。

國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公開即時軍事動態以來，架次最多的一次。