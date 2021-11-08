據科威特官方媒體報導，由於政府與議會的僵局遲遲未解，謝赫·薩巴赫·哈立德·薩巴赫總理(Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah))決定向國王-納瓦夫·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫(Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah)提交辭呈。

路透社報導，這是今年第二次以總理為首的政府，因為與民選議會的不和而辭職。目前尚不清楚國王是否會接受政府的總辭，因為該政府才在3月時成立。

政府遇到的是信任危機，幾位反對黨議員堅持就各種問題向總理提問，包括處理新冠肺炎大流行和腐敗。幾十年來，內閣和議會之間的僵局，導致政府無法長期續存，一直在改組和議會解散這兩種選擇間波動。

就目前的制度，科威特的國會議員無法直接質詢總理，這令反對派國會議員相當不滿，認為這根本就是有權無責。在疫情報發後，國會議員的質疑聲更大。

政府最近與國會議員展開對話以打破僵局，但是反對派的主要求仍是必須能夠直接質詢總理，也要赦免先前的政治異議人士。對此，科威特內閣已提出大赦法令草案，並得到國王的批准

科威特不允許政黨存在，但是它的國會立法機構，有著比其他阿拉伯君主制國家更大的影響力，雖然不能制定法律，但可以通過和否決法律、質疑部長，以及對高級政府官員提出不信任投票的權力。