當今文明社會仍有許多科學無法解釋的事，就有一女網友發文表示，她日前與家人到婆婆的靈堂祭拜，但拜完後就感覺「脖子重重的」，她強調早上出門還好好的，昨晚沒有落枕，於是找師父收驚，沒想到聽完師父說一句話，讓她嚇到心裡發毛。

女網友的家人認為，她拜完婆婆可能是「煞到了」，結果師父語出驚人：「有東西掐住妳的脖子」。（示意圖／達志影像）

女網友在臉書社團《靈異公社》表示，前天到婆婆的靈堂拜完後，感覺脖子突然特別重，連抬頭都有困難，甚至頭暈想吐，家人認為她「煞到了」，但原PO不以為意表示，之前曾陪朋友看對方已逝的兒子 ，甚至親眼看到遺體，回來一點事都沒有，這次為了緩解症狀，吃下偏頭痛止痛藥，再請家人按摩肩頸，可是依然沒有改善，跑去沖熱水澡還是很難受。

女網友聽家人建議，把護身符掛在脖子上就不再不舒服。（示意圖／達志影像）

此時，家人建議原PO把身上的護身符戴在脖子上，原PO心想，她平時都將護身符放在隨身包包中，怎麼可能戴上會有效？但在沒有其他方法下，便將護身戴上脖子，神奇的是，戴上不到1分鐘，脖子馬上恢復正常，不再有不舒服的感覺，讓鐵齒的她都有點動搖了。

原PO後來到廟裡給師父收驚，她問師父：「是不是有XX跨坐在我肩上？」結果師父語出驚人說：「其實是有東西掐住妳的脖子」，原PO聽完這番話雞皮疙瘩掉滿地，但還是幽默的表示「其實心理不平衡，祂們掐得到我，我卻沒辦法掐祂們」。