這個月13日就要過19歲生日的英國女網選手拉杜卡努（Emma Raducanu），以會外賽選手身份贏得美國網球公開賽女單冠軍後人氣暴漲，也收到許多商業活動邀請，加上美網後成績不是很理想，因此挨轟是外務太多影響她，對此拉杜卡努強調，網球絕對優先，這些外務都是在訓練、比賽以外的時間才做。

英格蘭橄欖球國家隊教練瓊斯（Eddie Jones），拉杜卡努年紀輕輕就成功，因此受到許多事情分心，他希望年僅22歲的橄欖球新星史密斯（Marcus Smith）要引以為鑒，不要遇到像拉杜卡努這樣的問題。

對於外界認為外務太多影響本職，拉杜卡努回應：「我說的非常、非常清楚地告訴我的團隊每一個人，我絕對不會因為其他事情取消任何一次訓練或練習。放棄網球對我來說是不可能的，我得確保網球優先，也努力做到這一點，所以大家都明白我的想法，就只是分配一點時間給這些球場外的事務，就算沒有其他行程，我還是會做好一個WTA巡迴賽菜鳥該做的課題。」

拉杜卡努美網結束後就與原本合作的美國籍教練李查森（Andrew Richardson）分道揚鑣，近期一直在尋覓新教練，她透露，明年澳洲網球公開賽就會有一名新教練協助她。