去年年營收站上150億元的新光三越台南新天地，打著史上最划算的主力訴求，正式加入府城百貨業界的週年慶激烈戰局，與今年祭出最高回饋率的南紡購物中心，以及此間市場最資深的大遠百相互較勁；新光三越台南新天地19週年慶，更以11月11日至12月5日，線上線下同步登場，搶灘五倍券與雙11龐大商機。

不讓回饋率高達18％的南紡購物中心，以及正舉辦週年慶不忘作公益的大遠百週年慶專美於前，新光三越台南新天地今(8)日宣布，今年是年度回饋最強檔的週年慶促銷檔期，凡持實體五倍券梭哈，5000元直接變為8000元，每一會員卡限使用乙次。

同時，全館累計滿5000元送500元、化妝品單筆滿2000元送200元；此外，更有上千款商品上APP狂歡1111、火紅名店線上獨家快閃、達人推薦專區 、歐美亞三大航線商品全搜集、偽出國購物指南 帶你一指買爆全世界，以及台南耶誕焦點、西門最夯話題SHINING STAR希望奇蹟耶誕王國等。

去年年營收站上150億元的新光三越台南新天地，19週年慶自11月11日起強勢登場！今年週年慶搭上實體振興五倍券超強回饋滿5000元變8000元優惠，品牌加碼好康連發，台南新天地把五倍券效益放到最大。

週年慶獨享滿仟送百回饋，全館累計滿5000元送500元、化妝品單筆滿2000元送200元、名品／大家電／法雅客／[i]Store／小米專賣店單筆滿10000元送500元，最給力的回饋只在台南新天地！

新光三越台南新天地面對疫情挑戰，今年前十個月累計營收仍較去年同期微幅成長，分析最主要成長業種為精品，營收較去年仍有兩位數的成長力道；今年19週年慶的挑戰目標為39.5億元，期望繳交出較去年週年慶39億元業績，更亮麗的成績單。

新光三越台南新天地表示，今年週年慶最大亮點，除了看好五倍券的消費力道，更推出APP狂歡1111精選超值優惠活動。同步實體週年慶，雙十一11月11日上午10點起打開新光三越APP就能秒搶週年慶好康！

其中APP火紅名店的法國調香大師精品香水Maison Francis Kurkdjian Paris永恆之水古龍forts淡香精、Hi TOAST全台首發快閃禮盒、台中人氣玻璃屋甜點店偷偷八入閃閃絢光迷戀甜點盒等，眾多品牌熱銷好物，超值優惠價準時上線，滿足會員多元的購物需求。

另外，今年首度推出APP線上達人推薦專區，以達人最精準最專業的角度，精選多項優惠好物，首推三大主題-美妝館是ESTEE LAUDER真愛乳霜必囤燒組、GUERLAINA皇家蜂王乳雙導精華大容量組，家用館為Dyson Purifier Hot＋Cool Formaldehyde 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機、采躍科技正負零±0多功能電烤鍋，潮流館為New Balance Classic 574等多款超值獨家好物讓達人來帶路，搭配APP精選優惠新增多元支付、購物車全新功能，標榜絕對能讓消費者買到，全台最超值的週年慶獨家商品！