中國教授在美遭槍指臉搶劫亮功夫擊退劫匪又遇險現場還原全程

最近一則名為「被槍指頭，中國教授用功夫擊退劫匪」的視頻在網路上走紅。陸媒《參考消息》的報導稱，一位訪美的周姓大學教授於洛杉磯遭遇持槍搶劫，在被歹徒用槍指頭的情況下，周教授徒手回擊，打掉對方手中的槍並2次擊退歹徒。他在事後向警方報案後表示，雖然學過武功，但回想起來還是有些害怕，一般情況不建議這麼做。

據《澎湃新聞》報導，一名前往美國訪問的湘潭大學教授周批改在洛杉磯唐人街附近遭持槍搶劫。在被歹徒用槍指頭的情況下，周批改打掉對方手中的槍，2次擊退歹徒，最終所帶的箱子被歹徒拖走。目前洛杉磯警方已立案。

周批改稱，因為以前在武校學過一些功夫，所以才敢回擊歹徒，但事後回想起來有些後怕，「一般情況下是不建議這樣的」。

公開資料顯示，周批改出生於1973年，湖南祁東人，教授職稱，擁有社會學博士、政治學博士，以及農林經濟管理學博士後研究學位。曾在加拿大艾爾伯塔大學與印度德里大學擔任訪問學者。現為湖南省社會主義學院教研部主任，湘潭大學公共管理學院碩士生導師。

報導指出，周批改2002年畢業於中國社會科學院社會學系，2004年從浙江大學農林經濟管理博士後流動站出站。他還曾任韶山市人民政府副市長、上海市閘北區教育局局長助理、中共湘潭市委政策研究室副主任、中共湘潭市委黨校副校長。

在學術方面，周批改曾在《社會學研究》等刊物上發表學術論文60餘篇。寫作政策文稿100萬餘字。專著《中國農村稅費制度的演變和改革》，獲湖南省第九屆哲學社會科學優秀成果二等獎。