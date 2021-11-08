國發會副主委施克和今（8）日表示，新修正的攬才專法已於日前上路，希望藉由法規、行政措施的鬆綁向國際攬才，並以2030年在台外國專業人才能達到10萬人為目標。

國發會於8日下午舉行「外國專業人才延攬及僱用法」修法說明會，各國駐台機構、商會、工商團體、社群團體約90餘人與會。

施克和於說明會上表示，本次修法後，凡屬教育部公告的世界頂尖大學畢業生（前500大）可直接來台工作，免除就業服務法需2年工作經驗的限制，特定專業人才所享有的3年租稅優惠，也在本次修法中延長至5年，此外，特定專業人才申請永久居留的門檻也由5年縮短為3年。

另外，國發會自年初以來推動「強化海外人才深耕台灣專案」，藉由跨部會協調決外國人在台灣就業、子女就學及生活創業碰到的問題，藉由這些行政措施，和在台外國專業人才建立更緊密的伴關係，目標是讓明（2022）年底在台特定專業人才達到1萬人。

施克和8日也宣布，將以2030年讓在台外國專業人才（含一般、高級、特定三類）達到10萬人為目標，也就是從今年起到2030年還要延攬6萬人。