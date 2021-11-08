唐美雲飾演的客棧老闆與廚娘方馨有許多互動。（民視提供）

由唐美雲擔任總製作人推出的旗艦型新型態歌舞情境喜劇《孟婆客棧》，在公視台語台以及中華電信MOD跟HamiVIdeo播出後，引起熱烈迴響，8日起民視也加入播映陣容。在《孟婆客棧》飾演廚娘玲瓏的方馨表示，播出以來收到許多回饋，最常有粉絲私訊想吃她做的料理，但她透露平常沒有固定下廚，基本廚房都是歸老公管，但演出廚娘後也跟廚房培養出感情，現在有空也會試網路上教做菜的影片，像蛤蠣蒸蛋也深受家人喜歡。

不過劇中唐美雲飾演的客棧老闆萬千帆，常常嫌棄方馨做的料理，也讓她有收到一些入戲粉絲的訊息，例如最近就收到粉絲說「妳要不要去上廚藝班，不然萬千帆老闆都不愛吃，小心被趕出客棧。」令她啼笑皆非。

對於今起在民視播出，唐美雲表示，這對她來說相當有意義，因為是無線台的首播，讓更多觀眾可以一起了解台灣傳統戲曲的不同面貌，也期待衝出新一波高收視。尤其今天晚上要播出的單元，是施易男跟李千那主演的「梁山伯與祝英台」經典故事改編，加上華麗的卡司陣容，更被影評人譽為好萊塢的歌舞劇，每一次看都有新發現。

《孟婆客棧》描述冥界一間在奈何橋畔的客棧，要幫助入住客棧的貴賓有機會投胎轉世，過程中歡笑與淚水交織。飾演客棧成員湯伯的蔡振南表示，《孟婆客棧》真的融合許多元素，朋友問他這是什麼戲劇時，他都會說一長串「這部有歌仔戲，也是舞台劇，然後融入歌舞劇的元素」，最後就只能告訴對方「看了就知道了！」2021年度旗艦型連續劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出，民視無線台8日起每周一至周五晚間6點26分播出。