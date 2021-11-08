瑜珈老師夏米雅因外型神似港星張柏芝，而讓她被封為「瑜珈界張柏芝」、「小張柏芝」，擁有姣好身材的夏米雅，也不吝嗇分享生活辣照，夏米雅近日就曬出裸身入浴美照，她巧妙遮住雙峰，隱約露出傲人北半球，性感畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，夏米雅坐在浴缸中，大方露出香肩和白嫩肌膚，夏米雅巧妙遮住雙峰，隱約露出傲人北半球和事業線，性感畫面惹人無限遐想，夏米雅敬業地為沐浴露曬照、發文宣傳，不過網友都把焦點放在夏米雅的好身材上，紛紛驚呼：「大眾的眼光應該全落在 Miya 老師身上吧、哪裡看得到什麼沐浴露」、「美女出浴」、「老師，你害我看錯地方了」。

夏米雅隱約露出傲人北半球，性感畫面辣翻網友。（圖／取材自夏米雅Instagram）

夏米雅辣照吸引網直呼：「你這樣打扮，可能很多人都無法安神...哈哈哈」，還釣出夏米雅反問：「不然沐浴該是怎樣的打扮？」至於有人自告奮勇說：「下次妳拍這種系列的照片，我可不可以當妳的服裝設計？」夏米雅則哭笑不得回應：「不用吧」。

夏米雅除了擁有一張明星臉之外，其實她是歌手出身，夏米雅曾在2014年獲得唱片公司賞識出專輯，未料，夏米雅歌唱事業不如預期，不過她在人生低潮時開始接觸瑜珈，夏米雅也因此練出興趣，夏米雅還展現瑜珈天分，並考取美國瑜珈聯盟職業證照，搖身一變成為瑜珈老師，而夏米雅瑜伽事業經營穩定後，她也沒忘記熱愛的唱歌，並在日前推出瑜珈音樂專輯。