彰化縣社區營造成果博覽會，13日將在溪湖糖廠盛大登場，8日宣傳記者會在縣府中庭舉行，彰化縣長王惠美邀請各地鄉親一起來趟社區輕旅行，在博覽會現場消費滿500元還可獲贈精美禮品，並參加摸彩抽大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣社區營造成果博覽會，13日將在溪湖糖廠盛大登場，8日宣傳記者會在縣府中庭舉行，彰化縣長王惠美邀請各地鄉親一起來趟社區輕旅行，在博覽會現場消費滿500元還可獲贈精美禮品，並參加摸彩抽大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣社區營造博覽會13日將在溪湖糖廠盛大登場，8日在縣府中庭宣傳，今年主題為「綻放社彩」，主打「社區輕旅行」8大秒殺遊程，有興趣的民眾要搶要快。

彰化縣長王惠美表示，今年社造成果串連縣府15個局處，呈現社區產業、關懷、學習、景觀、健康、環境教育、治安、防災及社區美學等10大面向，現場將有超過70個攤位，還有精彩表演、市集、闖關、DIY跟摸彩等，多元的體驗活動。

王惠美說，這次還結合特色社區，推出輕旅行，邀鄉親來趟生態與社區深度之旅，一起「體驗在地、探索旅遊」。博覽會當天，現場購買市集產品或遊程，消費滿500元，加贈涼感巾1條、並可參加摸彩抽大獎，有43吋液晶電視、烤箱、滑板車等。彰化很有料，只是過去太低調，希望在大家的共同努力下，讓彰化更加發光發熱。

文化局長張雀芬指出，八大輕旅行遊程包括和美還社社區、北斗舊街區、二水源泉社區、溪湖水樣東螺溪、田中北路社區、埔鹽鄉廍子社區、埔心武舉人故居、社頭好好玩探訪織襪芭樂等特色產業，每條遊程每人僅需500元，每梯次限額30人，歡迎踴躍報名。

文化局指，社造博覽會10大面向，除了文化局今年度共補助50個社區及單位，辦理文化議題、青年提案、在地知識推廣、跨域結盟社造、新住民及公所社造等多元內容；另外，如勞工處推動一系列的青年促進方案，協助年輕人返鄉及就創業；農業處核定71個農村再生社區；教育處結合社大，形塑終身學習新亮點；城觀處甄選補助33個單位，自行雇工購料改善社區家園；衛生局布建的C級巷弄長照站已達242家，26鄉鎮市涵蓋率百分百；警察局連續15年榮獲全國社區治安評鑑特優等等。