台北市與基隆市合併最新民調出爐！基隆市長林右昌針對基隆市「升格直轄市」主張給出兩套方案。據媒體報導，基隆市民對於「基隆市與新北七區合併升格為直轄市」，有57.9%表達支持，27.9%反對，另有14.2%無意見。至於另一套「基隆合併台北市、新北汐止區」北北基合併方案，升格為「大台北市」，有46.3%表示贊成，42.3%持反對態度，11.4%無意見。

無法再尋求連任的基隆市長林右昌，在新竹市長林智堅先前拋出大新竹合併升格議題後，認為基隆也應整併升格，並主張成立「北海市」或「大台北市」，新北市7區也包含其中。

對此，新北市長侯友宜10月18日受訪時表示，國土規劃要從上位思考，考量國家整體的發展策略，不是單一個人或誰說的就算，也不是想到哪裡就做到哪，希望執政黨在做國土規畫時，要做好評估，若評估好就全力以赴。侯友宜指出，以新北市目前也受到財政收支劃分法的影響，預算跟經費仍待中央在整個法令修改與國土規劃，大家都是為國家好，應該團結在一起全力的往前走。

台北市長柯文哲則認為，行政區若重畫，中央、地方財政收支的畫分法都要重訂，這些都要做，但不是到了選舉才在搞合併、升格。

對於基隆縣市合併議題，《匯流新聞網》8日公布所做最新民調，結果顯示，「基隆市民對於基隆市與新北七區合併升格為直轄市」，有57.9%表達支持，其中24.7%非常支持，33.2%還算支持；27.9%基隆市民表達反對態度，其中有15.2%不太支持，12.7％完全不支持，另有14.2%無意見。

至於與基隆市地緣接近的「新北七區民眾，對於與基隆市合併為直轄市看法如何？」調查顯示，新北七區民眾支持比例高於反對比例，有41.3%表示支持，其中有16.7%非常支持，24.6%還算支持；另有36.6%持反對態度，其中19.3%不太支持，17.3%非常不支持，另22.2%無意見。

而對於基隆合併升格第二套方案，即「基隆與新北市汐止區、台北市合併升格為『大台北市』」，調查發現，有46.3%表示贊成（18.1%非常贊成，28.2%還算贊成），42.3%持反對（22.4%不太贊成，19.9%完全不贊成），11.4%無意見。

最後，調查也詢問，若要在兩方案中「二選一」，有40.6%基隆市民覺得應該與新北七區合併，單獨升格為直轄市。但也有40.7%基隆人希望與汐止一起整併至「大台北市」，另有18.7%無意見，整體意見相當。

此次民調係由《CNEWS匯流新聞網》委託「趨勢民意調查公司」，分別針對年滿20歲的基隆市民與新北市七區市民進行調查，調查採用電話調查隨機抽樣方式進行，基隆市民調查日期為10月28至30日晚間進行，共計完成1069份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0個百分點。