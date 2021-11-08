身為女性的妳，真的了解自己的身體嗎？新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹，日前在臉書粉專發文分享女性私密處的相關知識，內容提到，女性的性器官跟男性的一樣大，只是因為「深藏不露」，才會導致錯誤認知。

張瑜芹日前在臉書粉專PO文指出，女性神秘的三角地帶，雖然長在自己身上，但因為多數性器官都藏在體內，所以對自己的身體不是很了解，她也分享了私密處的6大機密。

1、陰蒂跟男生GG一樣大

陰蒂被包覆在體內，實際大小約莫是男生GG的80％大，加上男女生體型的差異，等比放大後根本一樣大。

2、陰蒂有超過8000個神經元

陰蒂的神經元豐富又敏感，不僅可以提供性快感，而且一次能長達30秒高潮，並有多次高潮的可能。

3、除了G點還有A點

大家都在追求G點，其實A點讓人更興奮！而A點就位於子宮頸上方，可請另一半嘗試探索。

4、陰道分泌物是最好的潤滑劑

分泌物的主要成分是水、少量蛋白質、微量性激素及陰道細菌。天然的體液有極好的潤滑作用，而且不會留下油膩感和人工添加物。

5、性刺激後陰道長度會變2倍

陰道平均長度約為7至10公分，在受到刺激後會伸長，有些人甚至可以延展到兩倍。

6、陰道是微酸性

陰道的pH值約為4，跟紅葡萄酒的酸度差不多。弱酸性可以幫助陰道免於一些細菌侵襲，使用一些私密處潔淨品要小心改變陰道酸鹼值。